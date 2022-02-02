«دوري الجماهير» ينتظر الفائز الثاني في الجولة 14

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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مع اقتراب الموعد المحدد لعودة التشويق والإثارة في ملاعب «دوري أدنوك للمحترفين»، بانطلاقة الدور الثاني، بمباريات الجولة 14 في 4 فبراير 2022، تترقب جماهير دورينا حسم هوية الفائز الثاني في جائزة الحضور الجماهيري «الدورية» والتي يُكشف عنها بنهاية الجولة 14، بعدما انطلق السباق بمباريات الجولة 11.

وأطلقت «رابطة المحترفين» وفي إطار العمل المشترك مع الأندية لتحسين التفاعل الجماهيري، جائزة الحضور الجماهيري لموسم 2021- 2022 في «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشمل جائزة «الحضور الجماهيري الدورية» وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات بداية من الجولة التاسعة، و«جائزة الحضور الجماهيري السنوية» التي توزع في نهاية الموسم حسب ترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري.

وينطلق الدور الثاني لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباريات الجولة 14 أيام 4 و5 و6 فبراير، على أن تختتم الجولة ذاتها بإقامة المباراة المؤجلة بين الظفرة والجزيرة في 15 فبراير، بداعي مشاركة الجزيرة «حامل لقب الدوري» في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

ويشهد السباق في الجولة الثانية من «جائزة الحضور الجماهيري الدورية»، تنافساً محتدماً بين الأندية بنهاية الجولتين 12 و13 على التوالي، في انتظار حسم هوية «الفائز الثاني» بنهاية مباريات الجولة 14 والتي تدشن انطلاقة الدور الثاني.

ويبرز نادي العين الفائز الأول خلال «الجولات 9، 10، 11»، من خلال تصدره المنافسة على جائزة الجولة الثانية للجولات «12 و13»، بمتوسط حضور 2043 مشجعاً، يعقبه الشارقة بمتوسط حضور في الجولتين الماضيتين 1000.5، ويتواجد في السباق أيضاً الوحدة بمتوسط حضور 468.5، إضافة إلى خورفكان بمتوسط 415.5 مشجعاً.

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