خليفة الملاحي: تعاقدات العروبة جيدة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وصف خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية- عضو شركة كرة القدم بنادي العروبة تعاقدات فريقه بالجيدة، مشيراً إلى أنها تمت وفقاً لمتطلبات الفريق وحسب الخانات التي يحتاج إليها العروبة، متمنياً التوفيق للاعبين الجدد، الذين انتظموا في التدريب مع الفريق، وحظاً أوفر لمن انتقل من كشوفات النادي إلى بقية الأندية.

وذكر الملاحي: إن النادي يعول كثيراً على مباريات مرحلة الإياب، والتي تنطلق غداً حيث يلاقي العروبة خارج قواعده فريق الوحدة، وأتمنى أن ننجح في العودة من أبوظبي بنتيجة إيجابية.

ووصف الملاحي المرحلة المقبلة بـ«الصعبة» لكافة الفرق، ويجب عدم التفريط في أي نقطة متاحة على أرضية الملعب، لافتاً إلى أن التركيز مطلوب من قبل لاعبي الفريق، ويجب أن يكون الجميع عند حسن ظن جماهير الفريق، ملمحاً إلى أن اللاعبين في قمة الجاهزية، ومتحمسون لتقديم أفضل العروض خلال مباريات مرحلة الإياب، معرباً عن أمله بأن تسير الأمور، وفقاً لما هو مخطط لها من قبل إدارة النادي والجهاز الفني.

وكان العروبة قد دخل «الميركاتو» الشتوي بعدة تعاقدات، بعد ضم أن المهاجم البرازيلي كايكي رودريغيز (33 عاماً) خلفاً للنيجيري ايدو كينغسلي المنتقل للترجي التونسي، وكذلك تعاقد مع مدافع الشارقة حمد جاسم على سبيل الإعارة، والمهاجم النيجري وليام في فئة المقيمين، فضلاً عن استعارة، محين خليفة من كلباء، ومحمد خلفان من خورفكان.

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