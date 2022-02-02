غوتا يروّض حيوانات «موني كيكس»

المصدر: (إعداد - فاتن صبح)

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عندما قرر اللاعب البرتغالي دييغو غوتا نجم نادي ليفربول، قضاء إجازته الشتوية بين أحضان «دانة الدنيا» دبي، كانت أولى مغامراته بحديقة «موني كيكس» للحيوانات، حيث لاقى هناك حسن الضيافة من راشد بالحصا، وعلت وجهه ابتسامة عريضة وهو يلتقط داخل الحديقة التي استقطبت مشاهير العالم من قبله صوراً، وكأنه أحد المروضين الكبار.

حيث جاءت صورته مع الدب الكبير وأخرى وهو يلف ثعباناً أصفر اللون حول عنقه، ويطعم الزرافة ويحمل بين ذراعيه تمساحاً صغيراً ويداعب القردة. ووثق غوتا عبر «انستغرام» تجربة لا تنسى استحقت تعليقات وردود كثيرة كان أبرزها تعليق ماكر لصديقه البرازيلي اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والذي شبه صديقه البرتغالي ابن الـ 25 عاماً بشخصية الدكتور «دوليتل» صاحب القدرة على التحدث مع الحيوانات.

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