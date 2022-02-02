الأبيض يتمسك بحلم المونديال

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحكم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قبضته على المركز الثالث في مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، على الرغم من خسارته من إيران المتأهل لمونديال قطر بهدف سجله مهدي طارمي في الدقيقة 44، من زمن المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب استاد أزادي بالعاصمة طهران.

ضمن منافسات الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، خلت المباراة من الحضور الجماهيري وأقيمت في طقس بارد للغاية، ولعب الفريق الإيراني حوالي 40 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد صادق محرمي للعب الخشن مع عبد الله رمضان.

غلب الجانب التكتيكي على أحداث الشوط الأول، حيث أغلق كل منتخب كافة المساحات في نصف ملعبه خشية تعرضه لهدف مبكر، وشهد الشوط تسديدتين من بندر الأحبابي وطحنون الزعابي وقبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة أحرز مهدي طارمي هدف التقدم لفريقه داخل مرمى علي خصيف.

مع انطلاقة الشوط الثاني تعرّض لاعب إيران صادق محرمي للطرد بسبب لعبة خشنة مع عبد الله رمضان، مما منح الأبيض ثقة إضافية وعزز من هجومه وكاد طحنون الزعابي أن يدرك التعادل بتسديدة قوية أنقذها حارس إيران.

على جانب آخر، تقلصت حظوظ لبنان والعراق في المنافسة على التأهل بعد تعادلهما 1-1، ليرفع لبنان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، مقابل 5 نقاط للعراق في المركز الخامس، فيما خرج المنتخب السوري من صراع المنافسة بخسارته من كوريا الجنوبية بهدفين ليتأهل المنتخب الكوري رسمياً لمونديال قطر، ويلاقي منتخبنا العراق في الجولة التاسعة 24 مارس المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز