أحمد بن سعيد: شراكتنا التزام مع ليون واستثمارات طويلة الأمد في فرنسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، كلاً من جان ميشيل أولاس، مالك ورئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم، وتوني باركر، سفير أولمبيك ليون والنجم السابق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بمناسبة انضمام فريق أولمبيك ليون إلى قائمة الرعاية الرياضية لطيران الإمارات.

وعقب الزيارة رحب سموه بالضيفين، حيث كتب على حسابه الرسمي بـ «تويتر»: «استقبلنا جان ميشيل أولاس، مالك ورئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم، وتوني باركر، سفير أولمبيك ليون والنجم السابق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

إن شراكتنا مع هذا الفريق تقوم على التزامنا نحو ليون ومساهماتنا واستثماراتنا طويلة الأمد في فرنسا، الدولة التي نخدمها منذ نحو ثلاثين عاماً. وبفضل ما حققناه معاً والإنجازات الكبيرة والسجل الناصع للنادي، فإننا نأمل في السنوات المقبلة في مواصلة إلهام مشجعي النادي ومناصريه حول العالم».

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