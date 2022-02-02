سالم بن عبد الرحمن القاسمي يتوج أبطال «القلب الكبير»

المصدر: (الشارقة - وام)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توج الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، أمس، الفائزين في المرحلة الأخيرة «القلب الكبير» لطواف الشارقة الدولي للدراجات، تحت شعار «50 عاماً في حب سلطان»، والفائزين بقمصان التميز للطواف. وكانت المرحلة الخامسة والأخيرة للطواف قد جرت لمسافة 103 كلم، وعقب نهاية السباق كرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على التوالي وهم: بالكان من فريق ساكاريا برو من تركيا، وبوتس من فريق ساكاريا برو، وبوليه من شباب الأهلي.

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