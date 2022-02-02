702 صفقة في «الميركاتو» الشتوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم، باب انتقالات «الميركاتو» الشتوي مساء أمس، والذي تم فتحه 5 يناير الماضي، لقيد وتسجيل اللاعبين بفرق جميع الأقسام المحترفة والهواة والثانية والثالثة للموسم الكروي 2021/‏‏‏2022.

وصرح المستشار يعقوب محمد العلي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المتحدث الرسمي للجنة، أن طلبات الأندية خلال الفترة الثانية للتسجيل الشتوي، بلغت 702 طلب، تنوعت بين 118 حالة استبدال، و20 إعارة لاعب داخل الدولة، و41 حالة انتقال لاعب داخل الدولة، و523 تسجيل لاعب، فيما تم إنهاء 45 طلب للأندية المحترفة، تنوعت بين 18 طلب تسجيل لاعب، و16 استبدال، و11 إعارة داخل الدولة.

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