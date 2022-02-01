عمر سعيد عيناوي حتى 2024

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أعلن نادي العين رسميا التعاقد مع المدافع عمر سعيد، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي لمدة عامين لغاية 2024، على أن يرتدي القميص بالرقم (29)، في حين رحب عبدالله علي مشرف الفريق الأول باللاعب الشاب مؤكدا أن انضمامه للعين مكسب لقائمة الفريق، وعبر عن شكره للجنة ملف التعاقدات بالنادي والتي بذلت جهودا كبيرة لتوفير احتياجات المرحلة وفق ما تضمنه تقرير المدرب ولجنة الاحتراف.

وبدوره أوضح سعيد، أن الانتماء لنادي العين كان حلم الطفولة، وقال إنه يشعر بسعادة غامرة في هذه اللحظة من مسيرته الكروية، ووعد بالقتال دفاعا عن شعار الفريق البنفسجي.

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