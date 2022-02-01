24 مباراة مثيرة في صراع التأهل للأدوار النهائية لبطولة الشارقة العمالية

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

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تواصلت بنجاح، منافسات بطولة الشارقة الرياضية العمالية الخامسة، والتي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بمشاركة 1400 لاعب موزعين على 97 فريقاً، بواقع 35 فريق كرة قدم، و15 فريق كرة سلة، و25 فريق كريكت، و10 فرق كرة طائرة، و12 فريق هوكي، وتجري منافساتها على ملاعب منتزه الشارقة الوطني.

وشهدت منافسات الأسبوع الرابع، احتدام الصراع في البطولات، حيث أقيمت 24 مباراة توزعت على الألعاب الخمس، وأقيمت وفق تطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية المعتمدة في الدولة خلال الألعاب الرياضية.

وأسفرت مباريات كرة القدم، عن فوز سيكانوفا على فينيكس اف سي 3-0، وفاست للمقاولات على ابيركو بالنتيجة نفسها، في المجموعة الأولى، وجلفار على ناسيونال بينت 3-0، والريس على ادميرالز 1-0، في المجموعة الثانية، وفريق شرطة الشارقة على ار بي ام 2-0، وجوازات الشارقة على النسور 2-1، في المجوعة الثالثة، وباستا زون على ماريا تريدينج 6-1، وجمعية الشارقة التعاونية على المتحدين 5-1، في المجموعة الرابعة.

بينما أسفرت منافسات كرة السلة، عن فوز ذا بيرجيري على المجاز بويز 52-38، وفاست على ماريكينا 20-0، وباستا زون على باتريوتس 50-31، واولد جنز على جمعية الشارقة التعاونية 29-21، وفي الكرة الطائرة، فاز اوشين اير على المزرعة 2-0، وبيج مارت على باستا زون 2-1.

وفي منافسات الكريكت، فاز سوبر 98 دبي على دي تي بي اس الشارقة، ودبا الحصن على سعود تريدينج، وشرطة الشارقة على جمعية الشارقة التعاونية، ورويال ايفيا عجمان على ابيركو فرايت.

وفي منافسات الهوكي، تعادل خليفة هوكي كلوب فجيرة مع يو اي اي فالكون ريد، وفاز شارقة تايجرز هوكي كلوب على خليفة هوكي كلوب فجيرة 10-2، ويو اي اي اكسيبتر هوكي كلوب على يو اي اي فالكون غرين 5-1، وشارقة تايجرز هوكي كلوب على يو اي اي اكسيبتر هوكي كلوب 6-0، وخليفة هوكي كلوب فجيرة على يو اي اي فالكون غرين 10-0، وشارقة تايغرز هوكي كلوب على يو اي اي فالكون ريد 3-0.

وأشاد سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بمستوى منافسات الأسبوع الرابع للبطولة، مؤكداً أن النسخة الحالية هي الأقوى فنياً في الألعاب الخمس المعتمدة بالبطولة، كما أثنى على الجهود التنظيمية المبذولة، مؤكداً أن فريق العمل، يقدم صورة حضارية رائعة في كل مجريات التنظيم، بما يتناسب والسمعة المرموقة لإمارة الشارقة في تنظيم واستضافة المحافل الرياضية على المستويات كافة، ومع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة في المباريات الرياضية في الدولة.

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