«الميركاتو» الشتوي يغلق أبوابه اليوم

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يغلق «الميركاتو» الشتوي للاعبي كرة القدم أبوابه في الخامسة من مساء اليوم، بعد نشاط مكثف شهدته الأيام الماضية منذ تم فتح الباب القيد، وشهدت تلك الفترة العديد من صفقات قيد اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب، بصفوف الأندية سواء المحترفة أو الهاوية، وتتسارع خطوات مسؤولي الأندية من أجل إنهاء التعاقدات قبل غلق باب القيد اليوم.

جهد مكثف

وتدور مفاوضات بين لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني أحمد خليل، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه بالتراضي، وناديين ومن المنتظر أن يحسم الموقف خلال الساعات المقبلة.

كما نجح النصر في التعاقد مع البرازيلي المتألق، ويسلي براجا (22 عاماً)، قادماً من جلف إف سي، وتعاقد الجزيرة مع الإيفواري هيرمان بيهيراتشيه (20 عاماً)، مهاجم سويفت هيسبيرانج اللوكسمبورجي. كما نجح الوصل في التعاقد مع البرازيلي، جيفيرسون دوجلاس (21 عاماً)، وجابرييل تيكسيرا (20 عاماً)، جناح فلومينينسي البرازيلي، والمدافع الصربي المقيم الكسندر فاسيلجيفك (21) عاماً، كما تم التعاقد مع المهاجم جيلبيرتو اوليفيرا في صفقة انتقال حر.

انتقال نهائي

وتعاقد خورفكان مع الغاني المقيم بنجامين أيم (21 عاماً) في صفقة انتقال نهائي، كما تعاقد مع البرتغالي أيلتون بوا مورتي، واستغنى عجمان عن اللبناني ربيع عطايا، وأعاد قيد التونسي محمد فراس بالعربي.

وتعاقد شباب الأهلي مع النرويجي توماس أولسن، وأعاد «الفرسان» الأرجنتيني كارتابيا، كما تعاقد مع البرازيلي جوستافو أوليفيرا (19 عاماً)، صانع ألعاب سبورت ريسيفي البرازيلي، كما أعاد قيد لاعبه جيسوس.

وهناك ملحق لقيد اللاعبين بمنح الأندية فرصة تسجيل لاعبين خارج موعد القيد، خلال 21 يوماً من تاريخ غلق باب القيد على أن يكون اللاعب حراً وقائمة النادي تسمح بهذا القيد الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز