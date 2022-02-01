الأرجنتيني كالديرون مدرباً لخورفكان

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

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تعاقد نادي خورفكان لكرة القدم مع المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون ليقود فريق خورفكان حتى نهاية الموسم، بدلاً من كايو زاناردي الذي تمت إقالته مؤخرا «الضحية الخامسة بالدوري»، بسبب تراجع مركز الفريق في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

ورحب عبدالله عامر نائب رئيس شركة كرة القدم بالمدرب الجديد متمنياً له التوفيق في مهمته مع «النسور»، فيما قال كالديرون إن نادي خورفكان يمتلك طموحات كبيرة في الدور الثاني للدوري، وهو ما شجعني على خوض تجربة جديدة في دوري أدنوك، وأتمنى من الجميع مساندة الفريق في الفترة المقبلة وصولاً لمركز أفضل.

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