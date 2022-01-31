صراع «الهواة» يشتعل بـ «العلامة الكاملة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بلغت الإثارة ذروتها في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» واشتعل الصراع بشعار (العلامة الكاملة)، في ظل منافسة مثيرة على المركزين الأول والثاني بين دبا الفجيرة المتصدر ووصيفه العربي، ومطاردة قوية من الثلاثي الحمرية ودبا الحصن والبطائح والتي تحتل المراكز من الثالث وحتى الخامس، مع محاولات بعيدة من الآخرين، وحققت 7 فرق الفوز في الجولة 16، وتغلب دبا الفجيرة «المتصدر» على الرمس 4 - 1، والعربي «الوصيف» على مصفوت ودبا الحصن «الرابع» على مسافي بنتيجة 1 - 0،، فيما فاز الحمرية «الثالث» على التعاون 3 - 1، والبطائح «الخامس» على الفجيرة و2 - 0 واستعاد حتا «السادس» نغمة الانتصارات بالفوز على الذيد 4 - 2، وتمكن غلف اف سي من حسم مباراته أمام سيتي بثلاثية نظيفة.

21 هدفاً

وشهدت مباريات الجولة تسجيل اللاعبين 21 هدفاً وإشهار الحكام 31 بطاقة صفراء فيما غابت البطاقات الحمراء، وواصل البرازيلي ديغو داسيلفا محترف النواخذة صدارته لهدافي المسابقة برصيد 16 هدفاً يليه مواطنه فينسيوس محترف الحمرية «13 هدفاً» ثم ليما الرمس بـ11 هدفاً وجاء رصيد كل من لعماني محمد المربوعي وكوستا ثنائي دبا الحصن 9 أهداف

تكريم

قامت إدارة نادي العربي بتكريم 3 من نجوم منتخبنا الوطني السابقين هم زهير بخيت ومحمد عمر وبشير سعيد الذين تابعوا مباراة العربي ومصفوت، ووجه لاعبو منتخبنا الشكر لإدارة العربي على التكريم متمنين للفريق الصعود والتأهل إلى دوري المحترفين.

الجولة 17

تنطلق مباريات الجولة 17 يوم السبت المقبل بثلاث مواجهات تجمع مسافي مع العربي، غلف اف سي مع دبا الحصن،والجزيرة الحمراء فريق سيتي، ويلعب يوم 6 الجاري دبا الفجيرة مع التعاون، والفجيرة مع الرمس، والذيد مع البطائح، ومصفوت مع حتا.

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