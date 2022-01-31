علي مبخوت يخطب لقب "ملك الهاتريك" من ألمع النجوم

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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لا شيء يضاهي تسجيل هدف، حتى لو كان وحيداً، لفريقك أو منتخبك، يدخل البهجة والسرور في نفوس المؤازرين، فتراهم متحمسين ومتعطشين لمزيد من الأهداف، فما بالك لو تمكن اللاعب من تسجيل ثلاثة أهداف المعروف بالـ«هاتريك»، ليس في مباراة واحدة بل في خمس.

سحب هداف المنتخب الإماراتي، علي مبخوت، البساط من تحت أشهر وأفضل لاعبي العالم، حين جاء في المركز الأول من حيث تسجيل أكثر عدد لـ«الهاتريك» عام 2021، سواء من الأندية أو المنتخبات، بحسب الإحصائية التي نشرها موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم، «IFFHS» برصيد خمسة «هاتريك» سجلها في خمس مباريات، ثلاثة منها مع ناديه الجزيرة ضد الظفرة واتحاد كلباء والفجيرة، واثنان منها مع المنتخب الوطني الإماراتي ضد الهند والأردن.

وتقدم نجم المنتخب الإماراتي على العديد من الأسماء العالمية أبرزها، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الفائز مؤخراً بجائزة «ذا بيست» الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالرغم من أن ليفاندوفسكي سجل كذلك خمسة «هاتريك» في 2021، إلا أن الصدارة ذهبت لمبخوت كونه سجل اثنين من هذه «الأهداف الثالثة» في المشاركات الدولية مع المنتخب، في حين سجل ليفا «هاتريك» وحيداً في المشاركات الدولية مع ناديه بايرن ميونخ في دوري بطال أوروبا إضافة إلى أربعة في «البونديسليغا» في حين لم يسجل مع منتخب بلاده.

وبات المهاجم الإماراتي، يستحق لقب «الهاتريك»، والذي أطلق عليه من قبل موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بسبب كسر التعادل في عدد مرات تسجيل 3 أهداف أو أكثر في المباريات الدولية.

واللافت للانتباه أن مبخوت سجل 5 مرات «هاتريك» في 109 أيام في أقل من أربعة أشهر من العام الماضي، وتحديدًا منذ 5 فبراير وحتى 24 مايو 2021.

وضمت القائمة التي نشرها موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، 15 لاعبًا من جميع أنحاء العالم، منهم ايمري بادالاسي، وهنري أنير، وهاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي، وسايل لارين، وباتسون داكا، وغونزالو روبين بيرغيسيو، ومايكل أولونغا، ومحمد عبد الرحمن لاعب الهلال السوداني، ومايكل داهل، ولوكاس دوس سانتوس، وزشاري حجي، وديان داميانوفيتش، وشاين لافيري على التوالي.

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