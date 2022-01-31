منتدى تطوير الدوري الإماراتي يستشرف مستقبل الاحتراف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظمت رابطة المحترفين الإماراتية «منتدى تطوير الدوري الإماراتي»، بفندق ريكسوس بريميوم جي بي آر بدبي، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، وأصحاب الرأي الفني والخبرة في جوانب التطوير ذات العلاقة بالمسابقات الرياضية وكرة القدم، إضافة لممثلي الأندية المحترفة، شركاء رابطة المحترفين، لاستشراف مستقبل وملامح الاحتراف.

وترجم المنتدى الأول من نوعه، من حيث المبادرات والمناقشات والرؤى المطروحة، ثمرة ونتاج 4 أشهر من التحضيرات والزيارات والدراسات الميدانية على أرض الواقع، بمشاركة الشركات العالمية، وبيوت الخبرة، التي تمت الاستعانة بها، للعمل مع فرق رابطة المحترفين على الأرض، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مسابقات المحترفين، ليس على المستوى الفني فقط، ولكن على كل الجوانب ذات العلاقة بمفهوم الاحتراف، تسويقياً وجماهيرياً وتجارياً، وأيضاً ما يتعلق بالعوامل التي تزيد التنافسية في مختلف مسابقاتنا المحلية للمحترفين.

حضور

وانطلقت أعمال المنتدى بكلمة لعبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، رحب فيها بالحضور المميز للمنتدى الأول من نوعه، والذي يهدف إلى الارتقاء بالفعل والعمل بكرة القدم الإماراتية، نحو آفاق أوسع، أملاً في تحقيق ما يصبو إليه الجميع من نجاحات وإنجازات إقليمية وقارية وعالمية.

وقال الجنيبي: «يسرنا أن ندشن هذا المنتدى، بحضور ومشاركة الأندية المحترفة، وبوجود نخبة من أصحاب الرؤى الفنية والإدارية والتطويرية العالمية، ووجود الخبرات الإعلامية الكبيرة، ممن يمتلكون النظرة الثرية، شركاء النجاح دائماً». وأضاف: «نسعى للعمل معاً في هذا المنتدى الأول من نوعه في مسيرة الاحتراف، للوصول إلى أفضل الممارسات، وتطبيق النهج، وخطوات العمل النابعة من خلاصة الخبرات العالمية، لإحداث تطوير في مختلف الجوانب المرتبطة بكرة القدم ومسابقات المحترفين، سواء على المستوى الفني أو التسويقي أو التنافسي». وتابع: «لا يمكن لذلك أن يتحقق، دون العمل الجماعي، والاطلاع على أنجح التجارب العالمية، وتطويعها لخدمة كرتنا، وتطوير مسابقاتنا المحلية، بما يعود بالنفع علينا جميعاً».

تطوير

وأعقب كلمة رئيس رابطة المحترفين، العرض التقديمي لشركة TFG العالمية، المتعاونة مع الرابطة في أعمال المنتدى، بوصفها أحد بيوت الخبرة العالمية، صاحبة الباع الكبير في تطوير العديد من المسابقات الأوروبية، والتي أفضت إلى خبرات هائلة في مجال تطوير الاحتراف والمسابقات، وكل ما يرتبط بها، من عناصر جذب الجماهير، وتطوير الأمور التسويقية والتجارية والفنية.وتناول العرض التقديمي «تطوير مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية»، حيث تناول ثلاثة محاور أساسية، شملت قائمة الفريق، وعدد اللاعبين الأجانب، وشكل الدوري، سعياً لاكتشاف مجالات جديدة، من الجوانب الفنية، والتجارية، وزيادة التفاعل، واستقطاب الجماهير.

وركزت أهداف العرض على نظام المسابقة، بغرض زيادة التنافسية بين الأندية، وجذب المشجعين، من خلال رفع كفاءة التنافسية، وزيادة الإيرادات، بما ينعكس على زيادة نسب المشاهدة والرعاة والإيرادات الخاصة بالمسابقات.

قائمة الفريق

ناقش المحور الأول لـ «منتدى تطوير الدوري الإماراتي»، قائمة الفريق، حيث يبلغ عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الفريق الأول حالياً 36 لاعباً بحد أقصى، في حين تقدر أعداد اللاعبين الذين يلعبون أكثر من 10 % من الدقائق بـ 26 لاعباً، مقابل 25 لاعباً في قوائم فرق الدوريات الكبرى.

وتطرق النقاش بمشاركة الفنيين من ممثلي الأندية المحترفة، إلى إمكانية تقليص قوائم الأندية إلى 25 لاعباً، والأهداف المترتبة على التقليص بزيادة فرص اللاعبين الشباب، والمساهمة في عملية تطوير اللاعبين والمنتخب الوطني، ومنح فرص أكبر للاعبين الذين تقل مشاركتهم عن 10% من المباريات، للانتقال لأندية أخرى، لزيادة فرص مشاركتهم.

عدد الأجانب

ركز المحور الثاني في المنتدى، على عدد اللاعبين الأجانب، حيث تسمح اللوائح حالياً بتسجيل 4 لاعبين محترفين أجانب، على خلاف الدوريات الآسيوية الأخرى (السعودية= 7، قطر= 3+1+1، اليابان= 5)، ونوه المحور إلى مشروع الاتحاد الآسيوي لتعديل عدد اللاعبين الأجانب المشاركين في مسابقة دوري الأبطال، لتصبح 5+1 بدءاً من 2023.

وناقش المحور مدى جدوى زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قائمة المباراة إلى 5 لاعبين، بالإضافة إلى 3 لاعبين من فئتي المقيمين ومواليد الدولة، للحفاظ على المشروع الوطني الخاص بتلك الفئات، مع الإبقاء على مشاركة عدد 6 لاعبين داخل الملعب من الأجانب والفئات الأخرى (بحد أقصى في نفس الوقت)، لعدم التأثير على فرص اللاعب المواطن.

وشددت المداخلات من حضور المنتدى، على الأهداف المرجوة من محور «اللاعبين الأجانب»، والتي تضيف المزيد من المرونة التي تتيح أفضل ممارسات لاختيار اللاعبين الأجانب، بجانب العمل مع الأندية على مشاركة أفضل في دوري أبطال آسيا، وهو أحد الأهداف الرئيسة للدوري، علاوةً على تطوير الدوري، وقوة المنافسة لاستقطاب المشجعين والمشاهدين، وزيادة العائدات المالية.

شكل الدوري

تناول المحور الثالث في أعمال منتدى تطوير الدوري الإماراتي «شكل الدوري»، حيث إن الوضع الراهن للأندية المحترفة (14 فريقاً)، وهو عدد كبير، مقارنةً بعدد السكان والحضور الجماهيري، إضافة إلى أن العدد الحالي، يؤثر على التوازن التنافسي، مع وجود فجوة فنية كبيرة بين الفرق الأعلى والأدنى في الترتيب، ما يؤدي لوجود مباريات أقل تنافسية، وبالتالي، يضعف المستوى الفني للدوري.

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اقترح النقاش في محور «شكل الدوري»، 4 خيارات مختلفة لهيكلية المسابقة، من بينها تقليص أندية الدوري إلى 12 فريقاً، مع مرحلة تصفيات تكون أكثر جاذبية للمشجعين، بما يزيد إثارة سباق اللقب، وحجم المباريات التنافسية، وزيادة عدد مباريات الدوري والمباريات التنافسية. واستعرض النقاش المشترك، المخرجات الإيجابية لمشاركة 12 فريقاً في «دوري المحترفين»، كعدد مناسب، مقارنة بحجم «سوق كرة القدم» في الإمارات، وبما يسهم في زيادة جودة الدوري، للمساعدة في زيادة القيمة التجارية، وتوفير استعداد أفضل للفرق الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا، وزيادة قيمة الحقوق الإعلامية، وزيادة القيمة التجارية بشكل ملحوظ.

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