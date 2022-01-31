العنزي.. نجومية وماجستير

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تألق مهند العنزي لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم واتحاد كلباء، ونجم العين السابق، في الملعب، وعلى مقاعد الدراسة، ولم تقف طموحاته عند «البكالوريوس»، وواصل المشوار بقوة في الملاعب، وبين المراجع والأبحاث، حتى نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية في دبي، ورسم صورة مشرفة عن قيمة وثقافة اللاعب المحترف، وأكد العنزي لـ «البيان الرياضي»، أن التحديات التي واجهته جراء ارتباطه بواجباته الأسرية، أو وجوده في صفوف «الأبيض» أو نادي كلباء، لم تنل من عزيمته لمواصلة تحصيله الدراسي، الذي تكلل أخيراً بنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وقال: هدفي هو خدمة الوطن الغالي في جميع الميادين، سواء في الملعب أو خارجه، وأضع دائماً أمامي الوفاء لشعار المنتخب والأندية التي دافعت عن ألوانها، لتحقيق تطلعات الجماهير، كما أن حرصي على الدراسة، خطوة تصب في مسار رؤيتي للمستقبل، لأنني في يوم ما سأتوقف عن لعب الكرة، وأتجه إلى مجال آخر يرتبط بخدمة الوطن.

وعبّر العنزي عن تقديره لكل من سانده في رحلة تحقيق طموحه العلمي، وكانوا سنداً له لنيل درجة الماجستير، وخاصة الهيئة التدريسية في الجامعة الكندية.

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