متابعة عالمية لزيارة رونالدو إلى إكسبو دبي 2020

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية وغيرها من الصحف العالمية موضوعا عن احتفال أسطورة الكرة البرتغالي كرستيانو رونالدو تحت قبة الوصل بقلب إكسبو دبي 2020 بفوزه بجائزة " دبي جلوب سوكر" لأفضل هداف تاريخي بعد تسجيله 801 هدف.

وتم الاعلان عن فوز رونالدو بالجائزة أثناء مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة " دبي جلوب سوكر" وأرسل رونالدو فيديو يعبر عن سعادته للفوز بالجائزة وعدم قدرته على الحضور لاستلامها لانشغاله بمباريات مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي.

وتسلم رونالد الجائزة أثناء زيارته الحالية لدبي والتقى جمهوره في إكسبو دبي الذي أثار اعجابه الشديد وسعادته للتواجد في الحدث العالمي الأكبر.

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