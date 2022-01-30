النواخذة يستعيد صدارة الهواة برباعية الرمس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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استعاد دبا الفجيرة "النواخذة" قمة الهواة من العربي اثر فوزه العريض خارج الديارعلى الرمس بنتيجة 4-1 تبادل في احرازها كل من فرانسسكو سوزا هدفين وهدف لكل من خالد عبد الله وديغو سيلفا ليصل دبا برصيده الى 43 نقطة في الصدارة ، وحقق الحمرية الفوز على التعاون بنتيجة 3-1 .

وجاءت الأهداف عن طريق جيلمار ، لويز ، وعثمان خلفان الهامور واحرز يتيمة التعاون جيلسون دا ليرفع الحمرية رصيده الى 36 في المركز الثالث ، وتمكن البطائح من تحقيق الفوز على الفجيرة بهدفي بيدرو واناتول ليصل البطائح برصيده الى 31 نقطة في المركز الخامس ، وحقق غلف اف سي الفوز بثنائية نظيفة على مضيفه سيتي احرز الهدفين اللاعب سالمين سالم .

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