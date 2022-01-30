مبادرات لافتة في ملاعب «الهواة»

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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خطف ناديا دبا الحصن والعربي، الأضواء، خلال مباريات الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بمبادرتين لافتتين، تمثلت الأولى في دخول لاعبي «الحصن» للملعب خلال مباراة مسافي، بقمصان وضع عليها شعار «خمسون عاماً في حب سلطان»، تعبيراً عن حبهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وفي أم القيوين، قامت إدارة نادي العربي، بإهداء عدد من نجوم منتخبنا الوطني السابقين، قميص النادي، تقديراً لدورهم المميز في مسيرة «الأبيض» في فترة سابقة، وهم زهير بخيت، ومحمد عمر، وبشير سعيد، وحرص الثلاثي على متابعة مباراة العربي ومصفوت، والتي انتهت بفوز العربي بهدف دون رد.

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