عصام عبد الله: منتدى تطوير الدوري خطوة ذكية في طريق التطوير

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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ثمّن عصام عبد الله، مدير فريق العين السابق، والمحلل الفني الحالي، المقترحات التي وردت في منتدي تطوير الدوري الإماراتي للكرة القدم، واصفاً المنتدى بأنه خطوة ذكية وعملية في الطريق لتطوير مسابقات كرة القدم الإماراتية بما يفضي في النهاية لتطوير المنتخبات الوطنية، وقال إنه مع المقترحات بنسبة تتجاوز 90% مع التحفظ على بعض المقترحات ولكن بالطبع لكل تجربة سلبيات كما هو الحال بالنسبة لتجربة الاحتراف وكذلك تجربة تقنية الفيديو، وفيما بعد يمكن الاستفادة من هذه السلبيات وتطوير العملية أكثر.

الحارس الأجنبي

كما أبدى مدير فريق العين السابق تحفظاً على استقدام حارس أجنبي، غير أنه طالب بضرورة خوض هذه التجربة لفترة معينة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات فإذا صادفت نجاحاً يمكن الاستمرار بها وإلا فيجب إلغاؤها في أي وقت إذا تضررت منها المنتخبات الوطنية، لافتاً إلى أنه ليس كل ما نجح في تجارب غيرنا يمكن أن ينجح لدينا، فمركز حراسة المرمى حساس ويجب التعامل معه وفق دراسة متأنية.

وأضاف: من المقترحات الإيجابية تقليص عدد اللاعبين في النادي الواحد، فهذا بدوره يمنح اللاعبين الذين لا يشاركون مع فرقهم في المباريات الفرصة للانضمام إلى أندية أخرى يجدون فيها فرصة المشاركة بدلاً من التكدس في أنديتهم الحالية بالجدوى، وهذه عملية صحية جداً، فحالياً لا يوجد نادٍ استخدم 25 لاعباً في مشاركته، فغالبا من تتم الاستفادة من 17 لاعبا فقط فحتى الحارس لا تعرف أن كان هناك حارسا احتياطيا مع أن الأندية تسجل 4 حراس مرمى.

اللاعب المقيم

بالنسبة للاعب المقيم طالب عصام عبدالله، بأن تكون هناك آلية واضحة لعملية استقدام اللاعب المقيم بحيث لا ننظر للكم دون الكيف في استقدام هؤلاء اللاعبين، وأن يتم التركيز على المقيمين في الدولة، وأضاف: إذا استقدمنا مقيما بقيمة اللاعب الأجنبي فلنجعل الأمر كله أجانب بدلاً من تقييده كمقيم وتمنحه الشهرة والتميز إلا اذا كان هناك توجه آخر، فما يقصد بالمقيم هو المقيم داخل الدولة وحتى هذا يجب أن تقنن عملية قيده وبمشاركة الفنيين والخبراء.

وفيما يختص باللاعبين الأجانب، دعا مدير فريق العين السابق، إلى ضرورة النظر لهذا الأمر بتأن ووفق دراسة دقيقة ووافية وقال: اذا كانت بعض التجارب نجحت في هذا النظام فليس بالضرورة فهذا لا يعنى أنه يمكن ينجح لدينا ولذلك ينبغي التعامل بحذر مع هذا الملف خصوصا وأن استقدام اللاعب الأجنبي قطعا سيكون له تبعاته فالنادي غالبا يتعاقد مع اللاعب بعقد طويل الأجل ولا مجال للتجريب هنا لأن العقد له تبعاته وشروطه الجزائية، ولذلك يجب اختيار الأجنبي بعناية.

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