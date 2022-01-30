الرمادي: معسكر «الصقور» في الفجيرة حقق أهدافه

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أنهى الإمارات معسكره التحضيري للنصف الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، والذي أستمر لمدة 10 أيام بالفجيرة، وأدى خلاله سلسلة من التدريبات ومباراتين وديتين، الأولى أمام الفجيرة فاز فيها 2-0 والثانية أول من أمس أمام خورفكان خسرها 2-1، وغادر بعدها الفريق مقر معسكره عائداً إلى معقله في رأس الخيمة، على أن يستأنف التدريبات اليوم تأهباً لمباراته أمام شباب الأهلي في الجولة 14 من الدوري يوم الأحد المقبل.

من جانبه أكد أيمن الرمادي مدرب الصقور، أن معسكر الفجيرة حقق أغلب أهدافه، ذاكراً أن الفريق كان في حاجة ماسة إلى الفترة التحضيرية السابقة، لإعادة ترتيب الأوراق، وأضاف: لم نصل إلى كامل الجاهزية التي نسعى إليها ولكن الوضع جيد والفريق يمضي نحو الأفضل وعلينا أن نبذل المزيد من الجهد حتى نحقق النتائج التي نسعى إليها.

وأشار الرمادي إلى أن الجهاز الفني كان يخطط لأداء 3 مباريات ودية في المعسكر لكن الوقت لم يكن كافياً مع اقتراب موعد العودة للمباريات التنافسية، مؤكداً أن الفريق استفاد من اللعب أمام الفجيرة وخورفكان بدرجة كبيرة.

وحول ملف التعاقدات قال مدرب الصقور إن ما يهمه ليس الأسماء الجديدة التي يتم التعاقد معها، ولكنه يهتم بالعمل والجهد والتركيز مع المجموعة المتاحة. وأضاف: لا يمكن أن تصل إلى طموحك بالتعاقدات فقط لأن الأسماء لا تكفي لبلوغ النجاح، على المستوى الشخصي أفضل دائماً التركيز على العمل، لكن هذا لا يعني عدم إضافة وجوه جديدة، عموماً الساعات المقبلة ستشهد حسم هذا الملف مع التأكيد على ثقتنا الكبيرة في جميع اللاعبين لتقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج المرضية.

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يحتل الصقور المركز الأخير في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 5 نقاط، أحرز منها 4 نقاط في الجولتين الماضيتين بالتعادل على ملعبه أمام الشارقة والفوز خارج ملعبه على عجمان، في أول مباراتين للمدرب أيمن الرمادي الشيء الذي أعاد الثقة للفريق وكذلك إمكانية البقاء بالدوري.

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