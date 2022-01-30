الشارقة أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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حلق فريق نادي الشارقة بأولى البطاقات المؤهلة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات بفوزه الغالي على فريق نادي البطائح 3-2، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط ليكون أول المتأهلين بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة في الجولة الأخيرة أمام فريق نادي مليحة، وعبر اللاعبون عن فرحتهم واحتفلوا ببلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد عقب نهاية مباراتهم مع البطائح، وبذلك يكون فريق الشارقة حقق الهدف الأول من قرار العودة إلى اللعبة وهو ضرورة الوجود في النهائيات وضمن فرق الواجهة.

ويدين نادي الشارقة في العودة القوية لكرة الصالات إلى دعم واهتمام علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة، ومتابعة عبدالله العجلة رئيس شركة الكرة، ليصبح الفريق من المنافسين على درع الخمسين في «بلاي أوف» المقبل، وفي نصف نهائي كأس الاتحاد وكان في الإمكان أفضل مما كان ولكنه ودع بطولة الكأس بسبب غياب مدربه البرازيلي ماركوس سيراتو عن مباريات الفريق في تمهيدي الكأس بسبب الظروف الصحية، ما كان له تأثيره السلبي في الفريق.

وأسفرت بقية مباريات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد عن فوز الحمرية على مليحة 3-2، واتحاد كلباء على شباب الأهلي 4 - صفر، وخورفكان على دبا الحصن 3 - صفر، ليصبح ترتيب المجموعة الأولى الشارقة في الصدارة 7 نقاط والبطائح ثانياً 6 نقاط، والحمرية ثالثاً 4 نقاط، والظفرة رابعاً 3 نقاط، ومليحة خامساً 3 نقاط، وفي المجموعة الثانية النصر في الصدارة برصيد 7 نقاط، واتحاد كلباء ثانياً 5 نقاط، وخورفكان ثالثاً 5 نقاط، ودبا الحصن رابعاً 3 نقاط، وشباب الأهلي خامساً بنقطة واحدة، ويختتم الدور التمهيدي الأربعاء المقبل بمباريات الجولة الأخيرة التي ستجمع بين الظفرة والحمرية، ومليحة والشارقة، ودبا الحصن واتحاد كلباء، والنصر وخورفكان.

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