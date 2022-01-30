4 بطولات تدعم صدارة «غولف الإمارات»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تصدرت دولة الإمارات، المشهد على الصعيد العالمي لرياضة الغولف، بالتميز والريادة في الأحداث المتتالية التي تستضيفها في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في جولة «دي بي وورلد تور»، لتؤكد مكانتها وقدرتها بوصفها صانعة القرار للحاضر والمستقبل لهذه الرياضة التي تعد محركاً مهماً للاقتصاد والسياحة ومختلف القطاعات،لاحتصانها 4 بطولات متتالية بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، ثم بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية «Slync.io» الحالية، وتليها بطولة رأس الخيمة للغولف برعاية فينكس كابيتال من 3 إلى 6 فبراير المقبل، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك من 10 إلى 13 من الشهر نفسه.

وحضر اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، لقاء الطاولة المستديرة الذي عقد أمس ، في نادي الإمارات للغولف، بحضور أكرم سكيك المدير التنفيذي لاتحاد الغولف، بمناسبة إقامة بطولة دبي ديزرت كلاسيك.

الأمن والأمان

وأكد الهاشمي، أن عناصر الأمان والريادة التنظيمية التي تنفرد بها دولة الإمارات، تفتح لها آفاقاً واسعة لمستقبل مشرق في القطاعات كافة، ومنها الرياضة وتحديداً رياضة الغولف ما يدعم جهود أندية الغولف في الدولة، وذلك مع احتضان الدولة أربع بطولات متتالية وهو الأمر الذي قل مثيله على صعيد هذه الجولة العالمية بإقامة أربع بطولات متتالية في الدولة نفسها، ما يعكس البنية التحتية وتميز المنشآت الرياضية الإماراتية.

شراكة

وأشار إلى أن اتحاد الإمارات للغولف، يعمل مع الجولة منذ أكثر من 30 عاماً، ولذلك فإن هذه الشراكة ليست جديدة، كما نعمل مع منظمي بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية «Slync.io»، من أجل حوافز جديدة سواء للاعبين المحليين أو المنتسبين للاتحاد ولاعبي الغولف المواطنين والمقيمين من مواليد الدولة والذين يتمتعون بالموهبة والقدرة على المنافسة الدولية لتمثيل الدولة أسوة بالألعاب الجماعية والفردية الأخرى وخلق روح التنافس والتحدي، ونسعى في الاتحاد لاستغلال لهذه البطولات لترسيخ الجهود مع القائمين على جولة «دي بي وورلد»، لإشراك لاعبين في البطولات العالمية، إذ حضر أحمد سكيك وجوش هيل الذي هو من المقيمين ومن مواليد الدولة في بطولتي أبوظبي ودبي، كما تتم إقامة ورش عمل تدريبية بإشراف أصحاب الاختصاص لتطوير مهارات اللاعبين الصاعدين، كما حرصنا على حضور اللاعبين الناشئين واللعب مع المحترفين في البطولة في منافسات المحترفين والهواة «برو-ام» في قلب هذه الأحداث لمتابعة المنافسات وعيش أجواء هذه البطولات الكبرى ومتابعة أفضل نجوم العالم.

استراتيجية

وجدد عبد الله الهاشمي التأكيد أن الهدف السير وفق استراتيجية قطاع الرياضة في الإمارات 2032، والتي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز، من خلال ابتكار حلول وأفكار جديدة، تسهم في النهوض بالقطاع وقيادته، لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز دور الرياضة في المجتمع، وتحويلها إلى أداة مرنة، لتمكين الشباب الإماراتيين.

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