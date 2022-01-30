النفاتي.. «إعارة ملكية»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبد الله الطويل عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، نائب رئيس شركة كرة القدم، إعارة آدم النفاتي لاعب الصقور إلى الجيش الملكي المغربي حتى نهاية الموسم الحالي، مبيناً أن الاتفاق تم بطريقة حققت المصلحة للأطراف الثلاثة، نادي الإمارات والجيش الملكي واللاعب.

وستكون تجربة النفاتي مع الجيش الملكي الرابعة له في الدوري المغربي، حيث سبق له اللعب ضمن صفوف الفتح الرباطي، أولمبيك خريبكة، مولودية وجدة الذي انتقل منه إلى نادي الإمارات مع بداية الموسم في صفقة وجدت إشادة كبيرة لكن اللاعب لم ينجح في مواصلة مسيرة تألقه

وقال الطويل إن آدم النفاتي لاعب صاحب إمكانات عالية وإن إدارة النادي رأت عودته من جديد إلى الدوري المغربي الذي تألق عبره وكان أبرز نجومه في الموسم الماضي، باعتبارها المنافسة الأنسب التي يمكن أن تحقق له الفائدة الفنية المرجوة قبل عودته من جديد إلى الصقور لإكمال فترة قيده التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

وشكر نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، إدارة الجيش الملكي على التعاون وطريقة التفاوض التي حفظت حقوق الجميع، متمنياً للنفاتي التوفيق في مشواره الجديد مع الفريق المغربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز