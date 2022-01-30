فارس العربي قمة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حصد العربي ثلاث نقاط غالية، بفوزه الصعب على ضيفه مصفوت، بهدف فارس الجابري في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة (90+7) ليرتقي لقمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، رافعاً رصيده إلى 41 نقطة، ويلعب منافسه دبا الفجيرة «40 نقطة» مع الرمس، اليوم.

وفاز دبا الحصن على مسافي بهدف واندرسون مورا في الدقيقة 35، ليصل إلى 34 نقطة بالمركز الثالث، واستعاد حتا نغمة الانتصارات بفوزه على الذيد 4 - 2، أحرز الرباعية كل من أنيس كريمي، حبيب يوسف، توساتي، نوانيري، وسجل للذيد حسام لطفي وجاكوب شاشيكا، وتستكمل لقاءات الجولة بأربع مباريات، تجمع التعاون مع الحمرية، والرمس مع دبا الفجيرة، وسيتي مع غلف اف سي، والبطائح مع الفجيرة.

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