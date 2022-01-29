119 مليون تفاعل مع زيارة رونالدو إلى دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حظيت صور ومقاطع الفيديو التي نشرها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمية ولاعب مانشستر يونايتد على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«فيسبوك» و«تويتر»، أثناء قضاء إجازته في دبي، بتفاعل واسع من المتابعين، عبر أكثر من 119 مليون مشاهدة وإعجاب وإعادة تغريد حتى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

وودع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضيف دبي، بنشر صورة تجمعهما معاً في «اورا سكاي بول» أول وأعلى حوض سباحة بانورامي في العالم عبر حسابه في «إنستغرام»، معلقاً: «دبي تحب عودتك».

ونشر رونالدو بدوره صورة على حسابه في «إنستغرام» وهو يحيي الجماهير التي حضرت بالآلاف لمتابعة الجلسة الحوارية التي شارك فيها بساحة الوصل، القلب النابض لـ«إكسبو 2020 دبي» ضمن فعاليات أسبوع «الصحة واللياقة، أمس، معلقاً: «شكراً على كل شيء دبي: «وأرفقها بهاشتاق» دائماً معاً».

كما نشر «الدون» صورة أخرى على حسابه في «إنستغرام» وهو يقضي أوقاتاً جميلة مع عائلته على شاطئ دبي، معلقاً باللغة العربية: «شكراً دبي على الأوقات الجميلة.. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية.. دبي بيتي الثاني.. وعائلتي ممتنة لحسن الضيافة والاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم».

وأرفق رونالدو رمزاً تعبيرياً، قلباً أحمر، للتأكيد على عشقه الكبير لدبي وأهلها.

وغادر النجم البرتغالي دبي، مساء أمس (الجمعة)، عائداً إلى لندن لاستئناف تدريباته مع فريقه مانشستر يونايتد، بعدما قضى مع عائلته إجازة استمرت لبضعة أيام في دانة الدنيا، استمتع خلالها بأفضل شتاء في العالم.

وتحكي الصور والفيديوهات التي نشرها رونالدو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات السعيدة التي عاشها أثناء قضاء إجازته الشتوية في دبي، طيلة الأيام الماضية، حيث حققت جميع منشوراته على «إنستغرام» المرتبطة بوجوده في دبي أكثر من 100 مليون إعجاب منذ الصورة الأولى التي نشرها الاثنين الماضي، والتي ظهر فيها وهو يستمتع بأشعة الشمس على شاطئ دبي، مسجلة 12 مليون إعجاب، فيما حازت صورته مع أطفاله على شاطئ البحر زمن غروب الشمس أكثر من 10 ملايين، وهو الرقم ذاته الذي حققته صورته وهو يستعد للنوم ويرتدي غطاء رأس يحمل شعار مجمع ند الشبا الرياضي «ناس».

أما الرقم الأكبر في عدد التفاعلات والمشاهدات فقد سجله الفيديو، الذي نشره رونالدو أثناء احتفاله بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز، محققاً أكثر من 37.5 مليون مشاهدة و8 ملايين إعجاب، ويظهر من خلال الفيديو تهنئة «الدون» لجورجينا بطريقة خاصة، حيث فاجأها بعرض صور ولقطات فيديو لها وعبارة، عيد ميلاد سعيد، عبر برج خليفة، أثناء تناولهما العشاء بأحد المطاعم القريبة.

ووصل عدد مشاهدات فيديو «الدون» خلال مشاركته في الجلسة الحوارية عن الصحة واللياقة في قبة الوصل 8 ملايين مشاهدة، فيما حققت صورة رونالدو مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكثر من 10.5 ملايين إعجاب، فيما حصدت الصورة التي نشرها «الدون» ويظهر فيها وهو يحيي الجماهير في قبة الوصل 5.3 ملايين إعجاب و7 ملايين إعجاب لآخر صورة نشرها والتي وجهها من خلالها الشكر لدبي على حفاوة الاستقبال والترحيب.

كما حازت الصور والفيديوهات التي نشرها رونالدو 17.6 مليون تفاعل على حسابه في «فيسبوك» وأكثر من 1 مليون تفاعل على حسابه في «تويتر».

وتفاعل ملايين المتابعين حول العالم بتعليقات تشيد بكرم الضيافة في دبي وجمالها الساحر الذي يجعلها في مقدمة الوجهات السياحية، حيث كتب أحد المتابعين معلقاً على صورة رونالدو، وهو على شاطئ دبي، يستمتع بأشعة الشمس الدافئة: «الحياة الجميلة»، وكتب آخر: «استمتع بدبي الرائعة».

ويعد رونالدو أكثر اللاعبين متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تجاوز حساباته الثلاثة (إنستغرام وفيسبوك وتويتر) لحاجز 643 مليون مشترك، بواقع 396 مليوناً في «إنستغرام»، و150 مليون متابع في «فيسبوك» و97 مليون متابع في «تويتر».

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