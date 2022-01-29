علي أحمد ينقذ النصر من الخسارة أمام اتحاد كلباء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعادل النصر مع ضيفه اتحاد كلباء 1-1 مساء اليوم، على ملعب استاد آل مكتوم بدبي، في مباراة تحديد الترتيب النهائي لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وتقدم اتحاد كلباء في الدقيقة 26 عن طريق أحمد عبد الله جشك، وأنقذ علي أحمد فريقه النصر من الخسارة، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشكلت هجمات اتحاد كلباء، خطورة كبيرة، وتمكن من افتتاح التسجيل من ركلة حرة لعبت من الجانب الأيسر، عرضية عالية ومرت من الجميع، لتجد أحمد عبد الله جشك، والذي وضعها بـ"الكعب" في مرمى النصر بالدقيقة 26.

وشهد الشوط الثاني، نشاطاً هجومياً خطيراً من النصر، وتألق عيسى أحمد حارس اتحاد كلباء، بالتصدي لتسديدة توزي لاعب النصر، القوية في الدقيقة 54، وارتطمت الكرة بقدم مدافع "النمور"، وعادت إلى الحارس ليمسك الكرة، منهياً فرصة خطيرة لـ"العميد".

وحاصر النصر منافسه في نصف ملعبه، وأضاع علي أحمد، فرصة التعديل في الدقيقة 55، وهو على بعد خطوات من المرمى، وأبعدت عارضة مرمى اتحاد كلباء، تسديدة صاروخية من ضياء سبع في الدقيقة 68.

وفي الوقت الذي يستعد فيه اتحاد كلباء للاحتفال بالفوز، خطف علي أحمد، هدف التعادل للنصر، من متابعة جيدة لكرة عرضية وضعها في شباك اتحاد كلباء في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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