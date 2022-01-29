رونالدو يتغزل بدبي بالعربي: شكرا دبي على الأوقات الجميلة والأحاسيس الدافئة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الكرة العالمية ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة على حسابه في "إنستغرام" وهو يقضي أوقاتاً جميلة مع عائلته على شاطئ دبي معلقاً باللغة العربية: شكراً دبي على الأوقات الجميلة.. شكرا دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكرا دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية.. دبي بيتي الثاني.. وعائلتي ممتنة لحسن الضيافة والاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم.

وأرفق رونالدو رمزاً تعبيرياً "قلب أحمر" للتأكيد على عشقه الكبير لدبي وأهلها.

وغادر رونالدو دبي، مساء أمس، عائداً إلى لندن لاستئناف تدريباته مع فريقه مانشستر يونايتد، بعدما قضى مع عائلته إجازة استمرت لبضعة أيام في دانة الدينا، استمتع خلالها بأفضل شتاء في العالم.

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