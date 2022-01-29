الوصل يفوز على عجمان برباعية في كأس رابطة المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الوصل على ضيفه عجمان برباعية نظيفة، في مباراتهما مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل بدبي، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في الترتيب النهائي لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وسجل الأهداف كل من محمد عبد الرحمن "عجب" وعبد الله خميس وأحمد غانم وجيفرسون دوجلاس في الدقائق 11 و52 و60 و74، ليبقي على حظوظه في إنهاء مشواره في البطولة محتلاً المركز الخامس.

وتمكن محمد عبد الرحمن "عجب"، من التسجيل مبكراً هدفاً للوصل في الدقيقة 11، من ركلة حرة لعبها عرضية ومرت من فوق رؤوس الجميع، لتسكن شباك عجمان.

وصمد دفاع الوصل طوال الدقائق التالية أمام محاولات عجمان للتسجيل، ونجح صاحب الأرض من الحفاظ على تفوقه والخروج من الشوط الأول متقدماً بهدفه الوحيد.

وعزز الوصل من تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 52، بعد هجمة سريعة، وتسديدة قوية بقدم عبد الله خميس من على حدود منطقة الجزاء، ليزداد وضع عجمان صعوبة في العودة إلى المباراة.

وأجرى الوصل تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 57، بخروج حارس مرماه محمد علي للإصابة، ومشاركة الحارس البديل إبراهيم عيسى، وسجل أحمد غانم، هدفاً ثالثاً للوصل، بكرة لعبت ساقطة وخدعت حارس عجمان وسقطت خلفه في الشباك.

ومرر "عجب" كرة سحرية إلى جيفرسون دوجلاس، ليسجل الهدف الرابع للوصل في الدقيقة 74، وفشلت جميع محاولات عجمان لتسجيل هدف شرفي في الدقائق التالية، لينهي الوصل المباراة بفوز معنوي مهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز