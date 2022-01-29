حمدان بن محمد يودّع رونالدو: دبي تحب عودتك

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صورة له مع نجم كرة القدم العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه في "انستغرام"، معلقا:" دبي تحب عودتك".

وغادر رونالدو دبي، مساء أمس، عائدا إلى لندن لاستئناف تدريباته مع فريقه مانشستر يونايتد، بعدما قضى مع عائلته إجازة استمرت لبضعة أيام في دانة الدينا، استمتع خلالها بأفضل شتاء في العالم.

من جهته نشر رونالدو صورة على حسابه في "انستغرام" وهو يحيّ الجماهير التي حضرت بالآلاف لمتابعة الجلسة الحوارية التي شارك فيها بساحة الوصل، القلب النابض لـ"إكسبو2020دبي" ضمن فعاليات أسبوع " الصحة واللياقة، معلقا:" شكرا على كل شيء دبي:" وأرفقها بهاشتاق " دائما معا

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