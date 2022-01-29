رونالدو مرحباً بك في بيتك

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو عبر حسابه في «إنستغرام»، أثناء لقاء سموه مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو في «أورا سكاي بول»، أول وأعلى حوض سباحة بانورامي في العالم مزود بردهة، مرحّباً سموه بضيف دبي، قائلاً لرونالدو: «من الجيد أن أراك أيضاً، أهلاً بك في بيتك»، وذلك بعدما نشر رونالدو صورة من اللقاء نفسه على حسابه في «إنستغرام»، معلقاً: «من الجيد أن أراك دائماً أخي».

وحظيت الصورة بأكثر من 6 ملايين إعجاب خلال 3 ساعات من نشرها.

ووصل كريستيانو رونالدو، الأحد الماضي، إلى دبي، لقضاء إجازته الشتوية مع أسرته، أثناء توقف الدوري الإنجليزي الممتاز للراحة، ونشر عدداً من الصور على حسابه في «إنستغرام»، وهو يستمتع بأجمل شتاء في العالم على شاطئ دبي.

كما احتفل النجم البرتغالي بعيد ميلاد زوجته جورجينا رودريغيز بطريقة خاصة، مساء أول من أمس، حيث فاجأها بعرض صورها وتهنئتها عبر برج خليفة.

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