«VAR» مطلب «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت الاستعانة بتقنية الفيديو «VAR» في مباريات دوري الدرجة الأولى المصيرية ضرورة، في أعقاب الأخطاء الواضحة في مواجهة الذيد والعربي، والتي شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل، ومنها مطالبة لاعبي العربي باحتساب ركلة جزاء، إثر عرقلة المهاجم أليكس من أحد مدافعي الذيد، لكن الحكم يحيى الملا أكمل اللعب، وأثارت واقعة إلغاء هدف أليكس في الوقت القاتل، بإيعاز من المساعد الثاني عبد الله المرزوقي، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد عدد من المحللين صحة الهدف، مشيرين إلى أن اللاعب لم يكن في موقف تسلل.

ظل

وأشار عبد الله قنزول المدير التنفيذي لنادي العربي، إلى ظلم فريقه، منوهاً بأن العربي، وبشهادة الخبراء والمحللين، كان يستحق على أقل تقدير، احتساب ركلة جزاء، إلى جانب احتساب الهدف الذي جاء في الزمن الأخير من عمر المباراة، والذي لا غبار عليه، وقال: الأخطاء التحكيمية تظل جزاء من اللعبة، لكن في مثل هذه المباريات، يجب أن يكون التركيز حاضراً من قبل الحكم ومعاونيه، ملمحاً إلى أن فريقه خسر نقطتين بسبب خطأ الصافرة.

جهد موسم

وأعرب قنزول عن أهمية وجود تقنية «VAR» بالمباريات الحساسة، والتي يتوقف عليها جهد موسم، وقال: وجود هذه التقنية يساعد الحكام في التأكد من الحالات المشكوك فيها، كما حدث لفريقنا أمام الذيد، ولو تم احتساب الهدف «الملغى»، لتشارك الفريق مع دبا الفجيرة في رصيد النقاط، وعموماً، فإن الأخطاء قصمت ظهر الفريق.

تأييد

وضم محمد سرور المشرف على الفريق الأول للكرة بنادي دبا الحصن، صوته للآراء المطالبة بوجود «VAR»، مناشداً لجنة المسابقات، توفير هذه التقنية خلال المباريات المهمة والحاسمة، خلال الجولات المقبلة إلى جانب النقل التلفزيوني، خصوصاً أن الدوري دخل مرحلة الإياب، والتي ستكون حاسمة، وتوجد 5 أندية تمتلك حظوظ الصعود.

وعن الظلم الذي تعرض له العربي أمام الذيد، قال: الأخطاء التي رافقت مباراة العربي والذيد، غيرت مسارها، ودبا الحصن عانى كثيراً خلال الموسم الماضي، لعدم وجود «VAR»، وضاعت حقوقنا بسبب أخطاء تحكيمية واضحة، وقال: تقنية الفيديو تنهي الجدل، وتساعد الحكم، وأتمنى أن نشاهد في الجولات المقبلة حكاماً مميزين، ونقلاً تلفزيونياً.

رأي مخالف

وفي دبا الفجيرة، خالف راشد بن عبود الآراء السابقة، وأكد أنه لا يرى ضرورة لوجود «VAR» خلال مباريات «الهواة»، لأن هذه التقنية تحتاج مواصفات خاصة، يجب أن تتوفر في الملاعب، كما أن معظم الملاعب تفتقد للإنارة الكافية، لإتمام عملية النقل التلفزيوني، ودعا بن عبود، اتحاد الكرة إلى تعيين حكام أصحاب خبرة وأكفاء للمباريات، إلى جانب التقييم والمحاسبة على الأخطاء، إن وجدت، وقال: الثقة كبيرة في حكامنا، وحتى الآن لا أرى أي قرارات مؤثرة على سير المباريات.

عدالة المنافسة

وطالب جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، الحكام بالعدالة، مشيراً إلى أن الأخطاء واردة، ولكن يجب التقليل منها بقدر الإمكان، وألمح إلى أن الأخطاء الواضحة التي يتغاضى عنها بعض قضاة الملاعب، تثير الغضب بين الجماهير.

وأكد الشامسي أن تقنية «VAR»، تحتاج إلى وجود كاميرات ونقل تلفزيوني، وهذا ما لم يحدث حالياً، إلا من قناة واحدة، تقوم بنقل المسابقة، مع غياب البقية عن المشهد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز