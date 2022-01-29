ساحر السامبا معشوق العيناوية

المصدر: العين - طلحة عبد الله

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يكن مستغرباً أن يحتفظ العين بلاعبه البرازيلي المقيم جوناتاس سانتوس (20 عاماً) بتمديد عقده لثلاثة أعوام مقبلة، فقد سحر اللاعب الشاب عقول العيناوية ودخل القلوب بعدما أظهر مقدرات عالية ومهارات رائعة في ظهوره الرسمي مع الفريق البنفسجي خلال (23) مباراة بجميع المسابقات بمعدل 932 دقيقة، سجل هدفاً، وصنع 7 أهداف.

وبتألقه اللافت أخيراً أكد اللاعب النظرة الثاقبة للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، وصدق توقعاته عندما منحه الثقة وراهن عليه، مؤكداً أنه يملك إمكانات كبيرة وسيعتمد عليه خلال الموسم الحالي، وفقاً لما صرح به جوناتاس نفسه بعد تمديد التعاقد معه، وهو ما حفزه ومنحه الدافع المعنوي، والذي انعكس إيجاباً على مردوده الفني في الملعب، ساعده على ذلك تمتعه بالمهارات الفردية التي اشتهرت بها الكرة البرازيلية وبنيته القوية، فضلاً عن طموحه العالي ورغبته الكبيرة في تطوير إمكاناته، ليحقق الحلم الذي راوده منذ الصغر بأن يصبح نجماً لامعاً في عالم المستديرة، لينضم إلى قائمة أسماء كبيرة خلّدها تاريخ كرة القدم البرازيلية.

شغف وحلم

لم تختلف بدايات جوناتاس الأولى كثيراً عن معظم نجوم كرة القدم، فقد نشأ في أسرة متوسطة الحال في بلدة فييرا دي سانتانا بولاية باهيا البرازيلية، ومنذ نعومة أظفاره أظهر شغفاً كبيراً بلعب الكرة، وراودته كغيره من أبناء وطنه وجيله أحلام النجومية، فانضم إلى نادي فلومينينس البرازيلي بعدما اجتاز تجربة الأداء مستعيناً بإمكانات عالية ورغبة كبيرة، حتى أكد جدارته وأصبح لاعباً مطلوباً لعدد من الأندية ليظفر به العين، الذي تعاقد معه رسمياً في وقت سابق من عام 2019 وضمه إلى فئة المقيمين.

بداية متعثرة

بعد بداية متعثرة وظهور متواضع مع الفريق البنفسجي وبسبب زحمة النجوم الذين يشغلون مركزه أعاره العين إلى نادي حتا، حيث لم يكن حظه هناك أفضل حالاً، ففي البداية لم تتسن له الفرصة لإثبات وجوده وتأكيد جدارته، إذ شارك في مباراة واحدة فقط قبل أن يواجه العالم جائحة الفيروس المستجد ويتوقف النشاط الرياضي، وعلّق اللاعب على هذا الأمر بقوله: كان أمراً صعباً، لقد شعرت بالإحباط وفكرت في العودة إلى البرازيل، وبعد عودتي للعين أخيراً أيقنت أنني مطالب بتطوير مستواي، وأصبح تركيزي منصباً على متابعة العمل الجاد، وتأكيد قدراتي وتحسين مهاراتي حتى أكون عند حسن الظن وعلى قدر ثقة المدرب والإدارة والجماهير العيناوية.

تطلعات

أكد جوناتاس، أنه ماضٍ في تطوير نفسه بالتدريبات المستمرة والعمل الجاد، وأوضح أن اللعب للعين وضعه أمام تحدٍ وسيبذل قصارى جهده ليكون على قدر ثقة جماهيره التي وثقت به ودعمته، وسيقاتل مع زملائه بالفريق دفاعاً عن الشعار البنفسجي، وقال: أتطلع للحصول مع النادي على لقب بطولة الدوري والعودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية في المستقبل القريب.

بروفايل

الاسم: جوناتاس دي سانتوس

الجنسية: البرازيل

تاريخ الميلاد: 16-12-2001

الطول: 176 سم

الوزن: 65

رقم القميص: 42

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز