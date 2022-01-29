تطوير الدوري.. هم «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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ناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين برئاسة عبد الله الجنيبي، في اجتماعه الدوري اليوم، «عن بعد»، محاور تطوير الدوري الإماراتي التي سيتم عرضها في «منتدى تطوير الدوري الإماراتي» المقرر الأحد بفندق ريكسوس بريميوم بدبي، ويشهد مناقشات مختلف جوانب التطوير الخاصة بالكرة الإماراتية ومسابقات للمحترفين، بمشاركة ممثلي الأندية ونخبة من الخبراء العالميين.



واطلع المجلس على تفاصيل كافة المبادرات التي ستطرح للنقاش خلال المنتدى وجهود فرق العمل التي عملت على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة للوصول للمقترحات والأفكار التي سيتم تناولها بمزيد من النقاش خلال فعاليات المنتدى.



حضره الاجتماع جمال المري، نائب رئيس مجلس الرابطة، محمد اليماحي، حسن المري، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي وجواهر السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبد الله مستشار تطوير الأعمال.

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