محمد جابر.. يعود لحضن الفرسان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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عاد المدافع محمد جابر إلى حضن «فرسان دبي» عقب انتهاء إعارته نادي بني ياس، وودع جابر زملاءه اللاعبين في «السماوي» والجهازين الفني والإداري.



وكان بني ياس ضم جابر إلى صفوفه معاراً من شباب الأهلي في سبتمبر الماضي ولمدة 6 أشهر، لتعويض الغيابات في خط الدفاع بعد إصابة حسن المحرمي بالرباط الصليبي مع المنتخب، وإصابة خالد العطاس قبل تعافيه وعودته للمشاركة في الفترة الأخيرة.



وخاض جابر مع بني ياس 15 مباراة هذا الموسم، منها 9 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، و4 في كأس الرابطة، ومباراتين في كأس رئيس الدولة، وكانت أول مباراة بقميص«السماوي» بعد عودته للنادي أمام العين في الجولة الثالثة من الدوري.



وأقام النادي احتفالية بسيطة في وداع اللاعب الذي وجه الشكر إلى الإدارة والجهاز الفني وزملائه اللاعبين على الفترة التي قضاها في الفريق، وقال :الجميع حاول واجتهد خلال الفترة الماضية ونجح الفريق في العودة للطريق الصحيح بعد بداية صعبة، والمرحلة المقبلة مهمة خصوصاً وأن بني ياس مقبل على الدور الثاني من الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة والمشاركة في دوري أبطال آسيا عبر الملحق متمنياً التوفيق للفريق في الاستحقاقات المقبلة.

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