حمدان بن محمد لرونالدو: مرحبا بك في بيتك

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو عبر حسابه في انستغرام اثناء لقاء سموه مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو في " اورا سكاي بول" أول وأعلى حوض سباحة بانورامي في العالم مزود بردهة، مرحبا سموه بضيف دبي قائلا: من الجيد أن أراك أيضا ، مرحباً بك في بيتك، وذلك

بعدما نشر رونالدو صورة من اللقاء نفسه على حسابه في انستغرام، معلقاً: من الجيد أن أراك دائماً أخي.

وحظيت الصورة بأكثر من 5ملايين اعجاب خلال ساعتين من نشرها.

و يقدم " اورا سكاي بول " الوجهة المميزة إطلالات بانورامية خلابة على أبرز معالم دبي، مثل جزيرة نخلة جميرا وبرج العرب وبرج خليفة وعجلة عين دبي وأفق دبي.

#حمدان_بن_محمد ينشر فيديو عبر حسابه في انستغرام اثناء لقاء سموه مع النجم العالمي #كريستيانو_رونالدو في " اورا سكاي بول" أول وأعلى حوض سباحة بانورامي في العالم مزود بردهة، مرحبا سموه بضيف دبي قائلا: من الجيد أن أراك أيضا ، مرحبا بك في بيتك@HamdanMohammed@Cristiano pic.twitter.com/aivShcc8Wz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 28, 2022

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