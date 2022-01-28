3 مباريات في الجولة 16 لدوري «الأولى» غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق غداً مباريات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بثلاث مواجهات تجمع العربي، الوصيف مع مصفوت صاحب المركز 14، ودبا الحصن «الرابع» مع مسافي الثاني عشر، ويلعب حتا «السابع» أمام الذيد «العاشر».

ويسعى العربي «38 نقطة» لاستعادة توازنه بعد التعادل السلبي أمام الذيد خلال الجولة الماضية، والذي دفع الفريق للاحتجاج على حكم المباراة بحجة عدم احتسابه لهدف وركلة جزاء لمصلحته، ويسعى مدرب العربي محمد جالبوت إلى الفوز والوصول إلى النقطة 41 بطموح استرداد الصدارة.

وفي المباراة الثانية يأمل دبا الحصن «31 نقطة» السير على طريق الانتصارات واسترداد المركز الثالث من الحمرية 33 نقطة، وكان الحصن حقق الفوز على مصفوت بهدف في الجولة الماضية، وفيما يتعلق بمسافي فالفريق يحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

ويسعى حتا الجريح إلى وقف النزيف عندما يواجه الذيد، ويحتل «الإعصار» المركز السابع بـ 22 نقطة وتراجع كثيراً وباتت فرصته في اللحاق بركب المقدمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة وخسر حتا أمام الفجيرة خلال الجولة 15 بنتيجة 1-2.

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