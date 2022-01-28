الوصل وعجمان.. فرصة البدلاء

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي الوصل مع ضيفه عجمان، استاد زعبيل في الخامسة والربع من مساء غد، ضمن مباريات تحديد الترتيب النهائي للفرق المشاركة في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، وستكون المباراة فرصة للمشاركة بعدد من اللاعبين البدلاء الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة في مباريات سابقة، بهدف تجهيزهم للنصف الثاني من الموسم.

وقال البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل: اللقاء فرصة جيدة للاعبين الشباب ليكونوا مستعدين للمباريات المقبلة، خاصة في ظل وجود إصابات في صفوف الفريق، وغياب عناصر هامة لتواجدهم مع المنتخب.

وعن اللاعب الجديد ألكسندر فاسيليافيج، قال: قدم اللاعب مردوداً جيداً في المباراة السابقة، ويحتاج إلى مزيد من المباريات للتأقلم، وهو لاعب رائع ونتوقع منه الكثير.

ومن جانبه، قال فاسيليافيج: استعداداتنا للقاء عجمان جيدة، وهدفنا تحقيق الفوز بأداء جيد، وعملنا خلال الأيام الماضية، على تحسين الأداء، ونسعى لاستغلال مثل هذه المباريات، للظهور بالشكل الأمثل في الدور الثاني للدوري.

وأكد غوران مدرب عجمان أن الاعتماد على البدلاء لا يعني سهولة المباراة، بقدر ما يسعى لمنح اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباريات كثيرة، الفرصة الكافية في مثل هذه المباريات، ووصف غوران فريق الوصل بالقوي، خاصة والمباراة تقام على ملعبه، وقال: هدف عجمان هو الوصول للجاهزية المثالية قبل انطلاقة الدوري، وأوضح أن الدفع بالمحترفين فراس بالعربي وبوبكر تراولي العائدين من الإصابة سوف يخضع لنصيحة الجهاز الطبي، ولن يتسرع في إشراكهما قبل تعافيهما من الإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز