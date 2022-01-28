النصر وكلباء.. بروفة الدوري

المصدر: دبي - عدنان الغربي - كلباء - محمد فضل

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يستضيف النصر نظيره اتحاد كلباء مساء غد، ضمن مسابقة كأس رابطة المحترفين في لقاء تحديد المراكز من 5 إلى 8، ويأمل «العميد» خلاله العودة إلى سكة الانتصارات، حيث لم يحقق الفوز آخر 8 مباريات في مختلف المسابقات، وتعتبر المباراة بروفة لاستئناف الدوري الأسبوع المقبل. ويفتقد النصر تيغالي لتواجده مع منتخبنا الوطني الذي يستعد لموجهة إيران بتصفيات كأس العالم 2022، كما يغيب ريان مينديز العائد للفريق بعد مشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، وتحوم الشكوك حول مشاركة مهدي عبيد الذي غاب عن المواجهة السابقة لأسباب صحية، ومن المتوقع أن يواصل مدرب النصر الاعتماد على بعض العناصر الشابة على غرار المباراة الماضية أمام عجمان.

وفي المقابل يسعى كلباء لمواصلة الصحوة التي بدأها بالفوز على الوصل بهدف خلال البطولة، وربما يدفع الجهاز الفني بالوافد الجديد الكولومبي مورينيو بعد أن أثبت جاهزية كبيرة خلال التدريبات.

ويفتقد الفريق جهود ثلاثة لاعبين هم عبد السلام محمد المنضم للمنتخب، والحارس جمال عبدالله، والبيروفي كارتاخينا.

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