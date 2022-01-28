"رابطة المحترفين" تستعرض محاور تطوير الدوري الإماراتي

المصدر: وام

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استعرض مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية في اجتماعه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.. محاور تطوير الدوري الإماراتي التي سيتم عرضها في المنتدى الدولي الذي سيعقد لهذا الغرض بعد غد الأحد بفندق ريكسوس بريميوم بدبي، ويشهد مناقشة مختلف جوانب التطوير الخاصة بالكرة الإماراتية، ومسابقات المحترفين بمشاركة ممثلي الأندية، ونخبة من الخبراء العالميين.

واستعرض المجلس كذلك تفاصيل ومستجدات كافة المبادرات التي ستطرح للنقاش خلال المنتدى، وجهود فرق العمل على مدار الشهور الأربع الأخيرة للوصول للمقترحات والأفكار التي سيتم تناولها خلال فعاليات المنتدى.

ترأس الاجتماع سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة، وحضره جمال حامد المري نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

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