42 ناشئاً في انطلاقة «كاسياس للحراس» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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دشن الإسباني إيكر كاسياس، نجم حراس المرمى العالمي برنامجه التدريبي «نظام تدريب حراس المرمى» في دبي، الذي أطلقه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي فرسان إسبانيا ليصبح أول برنامج تدريبي له خارج إسبانيا المتخصص في تدريب حراس المرمى والذي يستهدف حراس المرمى والمدربين بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية من عمر 7 إلى 21 عاماً، بالإضافة إلى مدربي حراس المرمى.

وبدأ إيكر كاسياس، حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق وبطل كأس العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012 وبطل أبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، أولى جلساته التدريبية في البرنامج نهاية الأسبوع الماضي حيث انطلقت فعاليات البرنامج في مركز الأداء العالي بحضور النجم ميشيل سلغادو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وحضر 42 حارس مرمى من الناشئين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 18 عاماً، كما شارك مجموعة من حراس المرمى الناشئين من أندية دبي وهم من نادي الوصل كل من: فرج خالد فرج ككانه، غانم مطر محمد لاحج الفلاسي، وعيسى خالد سبيل حسين البلوشي، ومن نادي شباب الأهلي كل من: فهد محمد غلوم، فارس سعيد محمد، وعبدالرحمن كايد عبدالله عباس البلوشي، ومن نادي النصر كل من: سعد ناصر يعقوب حسن، عمار محمد البلوشي، ومنصور حمد الفلاسي، ومن نادي حتا كل من: سيف عبدالله سيف عبدالله سعيد الكعبي، وأحمد عيد البدواوي.

4 مراحل

وأشرف كاسياس بشكل مباشر على التدريبات وورش العمل التي أقيمت على مدار يومين، ويتضمن البرنامج 4 مراحل، وستبدأ المرحلة الثانية في مارس، والثالثة في مايو، والرابعة في سبتمبر، كما يتضمن البرنامج سلسلة دورات لمدربي حراس المرمى أيضًا، وستكون على ثلاث فترات تدريبية، وفي نهاية المرحلة الأولى حصل المتدربون على شهادات مشاركة.

ويعد هذا البرنامج التدريبي هو إحدى المبادرات والبرامج العديدة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الوطنية الرياضية بالأندية ومن بينها برنامج حارس المستقبل ومهاجم المستقبل، ويركز البرنامج التدريبي للحراس على الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية، والقياسات، وسيكون التدريب وفقًا للنموذج الإسباني المعتمد في تدريب الكوادر الفنية الخاصة بتدريب الحراس وفقا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها كاسياس.

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