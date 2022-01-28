شراكة بين «الدار» وسيتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أبرمت الدار العقارية «الدار»، اتفاقية شراكة مع نادي مانشستر سيتي، لتصبح شريكاً عقارياً حصرياً للنادي، والتعاون لتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة بالمنطقة، ضمن القطاع العقاري والتجزئة وتدريب كرة القدم. وبموجب الاتفاقية تتمكّن الدار من استخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية للنادي، للترويج لمشاريع سكنية مُختارة بين جمهور النادي بالعالم.

وتتضمن الشراكة تحقيق مكاسب، تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، من خلال المساهمة بتطوير مشهد كرة القدم المحلي في أبوظبي والدولة، وتنص الشراكة على عرض العلامة التجارية لشركة الدار بملعب الاتحاد، خلال مباريات الفريق على مدار العام، كما ستقوم الدار بإتاحة الفرصة أمام جماهير النادي في الإمارات، وملعب الاتحاد وحول العالم للمشاركة في حملات وفعاليات حصرية، بالتعاون مع نجوم الفريق ومدربه.

وقال ستيفان سيبليك، نائب الرئيس الأول لمبيعات الشراكات العالمية في مجموعة السيتي: نواصل جهودنا لإيجاد طرق جديدة للتفاعل مع جمهورنا، وتوظيف جاذبية كرة القدم لتحقيق تأثير إيجابي أكبر في المنطقة ومواصلة مسيرة نموّ النادي بالإمارات.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: تساعدنا الشراكة المميزة على تقريب المسافات بين الدار والعملاء والمستثمرين في الأسواق العالمية، وستيح لهم الوصول لسوق العقارات المزدهر في أبوظبي، كما ستعمل على تحفيز المشهد الرياضي بأبوظبي.

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