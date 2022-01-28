بحضور حمدان بن محمد.. محمد بن راشد يلتقي «رونالدو»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يقضي إجازته الشتوية في دبي خلال فترة توقف «البريميرليغ»، التي تستأنف نشاطها 8 فبراير المقبل. ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي في «إنستغرام» وعبر خاصية «ستوري»، صوراً لسموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء لقاء اللاعب البرتغالي رفقة ابنه جونيور.

ويحرص النجم البرتغالي على زيارة دبي باستمرار لقضاء إجازته، ضمن روزنامته السنوية، ويؤكد دائماً حبه لـ«دانة الدنيا»، وتفضيله زيارتها، والاستمتاع بأجوائها الساحرة، وخاصة في الشتاء، ويعتبرها وأسرته مدينة متنوعة تتميز بالأمن والأمان بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة حرصاً على سلامة الجميع، وهو ما يمنحه الطمأنينة والسعادة مع أسرته، ويستمتع رونالدو في زيارته الحالية مع أسرته بأجواء دبي في أجمل شتاء في العالم. وكان رونالدو أعرب عن فخره وإعجابه بمعالم دبي وشواطئها الساحرة من خلال صور نشرها مع أطفاله عبر حسابه في «إنستغرام» في الأيام الماضية، وسيحل «الدون» ضيفاً في إكسبو 2020 دبي اليوم، حيث تستضيف ساحة الوصل في الساعة الثالثة ظهراً النجم العالمي في لقاء جماهيري مفتوح على هامش زيارته للحدث العالمي.

الجدير بالذكر أن «الدون» يشارك دوماً في مناسبات وأحداث رياضية عدة في دبي، منها مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ نسخة عام 2011، فضلاً عن نيله شرف الفوز بالنسخة الأخيرة من جائزة «دبي غلوب سوكر» الشهر الماضي.

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