راشد بن حميد : لا زلنا في قلب المنافسة

المصدر: وام

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عبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن سعادته بما قدمه لاعبو منتخب الإمارات في مباراتهم أمام المنتخب السوري وتحقيقهم الفوز بهدفين نظيفين، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقدم رئيس اتحاد الكرة التهنئة إلى شعب الإمارات على هذا الفوز المهم الذي يعطي دافعاً قويا للمباريات المقبلة، مؤكداً على أن منتخب الإمارات لا زال في صلب المنافسة من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم حتى ولو من المركز الثالث فيظل الأمل قائماً.

وقال الشيخ راشد بن حميد " في تصريحاته بعد المباراة :"نتطلع لمزيد من النجاحات في المباريات المقبلة، فكل مباراة قادمة ستكون في غاية الأهمية، وما قدمه شباب منتخبنا في مباراتهم أمام المنتخب السوري من أداء جميل وفنيات عالية وأسلوب لعب الجماعي، وكفاح في الملعب يستحقون عليه الشكر جميعاً سواء لاعبين أو إدارة فنية، فهي مباراة مشرفة بحق، وتدعونا لأن نفخر بشبابنا"

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن المنتخب سوف يستمر على نفس العطاء، والتحضير لكل مباراة مقبلة على حدة من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن دولة الإمارات غنية بلاعبيها أصحاب المستويات والفنيات والمهارات العالية.

ووجه رئيس اتحاد الكرة رسالة طمأنة إلى الجمهور الإماراتي ومحبي "الأبيض" حيث قال: "نطمئن الجمهور أن منتخب الإمارات لديه من الكفاءات التي يمكن أن تؤهله إلى كأس العالم، يجب على الجميع أن يدعم منتخبنا في كل ظروفه وتحدياته، التي يمر بها أي منتخب في العالم، يجب أن نقف جنبا إلى جنب مع مستقبل كرة الامارات حتى نرتقي بها ونصل الى المستويات التي ترضي تطلعاتنا وطموحاتنا".

وام/وليد فاروق/إسلامة الحسين

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