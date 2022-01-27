الأبيض يصطاد نسور قاسيون بهدفي كايو والغساني

المصدر: دبي- العوضي النمر- تصوير- سالم خميس

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حافظ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على المركز الثالث في مجموعته الأولى، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، بعد أن ارتفع رصيده إلى 9 نقاط، بفوزه المستحق على سوريا «نسور قاسيون» بهدفين دون مقابل، سجلهما كايو كانيدو في الدقيقة 43، ويحيي الغساني بعد 70 دقيقة من المباراة، التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر، وشهدها 2460 مشجعاً للفريقين.

وتصدر منتخب إيران قمة المجموعة برصيد 19 نقطة، ويعتبر أول المتأهلين لمونديال قطر عن المجموعة الأولى، بعد فوزه على العراق بهدف دون مقابل سجله مهدي طارمي، واقترب كوريا الجنوبية من التأهل بعد فوزه على مضيفه لبنان بهدف، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، في حين تجمد رصيد لبنان عند 5 نقاط بالمركز الرابع، وسوريا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

ظهر الأبيض بشكل جيد خلال المباراة، وبدا اللاعبون في روح معنوية عالية، على الرغم من تعدد حالات الغياب من اللاعبين الأساسيين، ودانت السيطرة للأبيض معظم الفترات، وسنحت عدة فرص لكايو كانيدو، وخليل الحمادي، وعلي صالح، استبسل الدفاع السوري والحارس في التصدي لتلك المحاولات، إلى أن نجح كايو كانيدو في تسجيل هدف التقدم للأبيض قبل نهاية الشوط بدقيقتين، بضربة رأس إثر تمريرة من خليل إبراهيم، لتسكن الشباك السورية.

وعلى الرغم من تحسن مستوى الفريق السوري في الشوط الثاني، إلا أن اللاعب البديل يحيى الغساني سجل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 70 بعد عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للشك في تسلل.

وتتواصل تدريبات الأبيض محلياً خلال الأيام المقبلة، على أن تغادر البعثة البلاد مساء يوم 30 يناير الجاري متوجهة إلى طهران، وأداء مران واحد في اليوم التالي على ملعب أزادي، الذي يستضيف المباراة يوم الثلاثاء الأول من فبراير المقبل.

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