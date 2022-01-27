إيكر كاسياس يدشن برنامجه التدريبي لحراس المرمى في دبي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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دشن إيكر كاسياس نجم حراس المرمى العالمي برنامجه التدريبي "نظام تدريب حراس المرمى" في دبي، الذي أطلقه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي فرسان إسبانيا ليصبح أول برنامج تدريبي له خارج إسبانيا المتخصص في تدريب حراس المرمى والذي يستهدف حراس المرمى والمدربين بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية من عمر 7 إلى 21 عام، بالإضافة إلى مدربي حراس المرمى، وإلى جانب تدشين هذا البرنامج تقام في نهاية هذا الأسبوع فعاليات رياضية عديدة ومختلفة في مختلف مناطق دبي.

وبدأ إيكر كاسياس، حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق وبطل كأس العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012 وبطل أبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، أول جلساته التدريبية في البرنامج نهاية الأسبوع الماضي حيث انطلقت فعاليات البرنامج في مركز الأداء العالي بحضور النجم ميشيل سلغادو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

وحضر 42 حارس مرمى من الناشئين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 18 عام، كما شارك مجموعة من حراس المرمى الناشئين من أندية دبي

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