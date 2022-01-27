رونالدو ونجوم «يونايتد».. يستمتعون في دبي بأجمل شتاء في العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اختار نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي دبي لقضاء إجازتهم الشتوية خلال فترة توقف مسابقة «البريميرليغ» التي تستأنف نشاطها 8 فبراير المقبل. وتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجوم «يونايتد» الذين اختاروا دانة الدنيا للاستجمام والراحة والاستمتاع بأجمل شتاء في العالم والمعالم الساحرة لدولة الإمارات، ونشر «الدون» صوراً له على حسابه في «انستغرام» وعبر خاصية «ستوري» وهو يستمتع بأشعة الشمس الدافئة على شواطئ دبي. وعلّق رونالدو على الصور التي نشرها على حسابه في «إنستغرام»، قائلاً: «استمتع بالمنظر» وعلى صورة أخرى نشرها مع أطفاله على شاطئء البحر علق بكلمة «فخور»..

وإلى جانب رونالدو يتواجد 3 نجوم آخرين للفريق الإنجليزي حالياً في دبي، هم بول بوغبا نجم منتخب فرنسا والإنجليزي ماركوس راشفورد والبرتغالي ديوغو دالوت. بالإضافة إلى أساطير ريال مدريد ايكر كاسياس وروبرتو كارلوس وألفارو أربيلوا.

علاقة قوية

ويرتبط رونالدو بعلاقة قوية مع دبي، حيث يزورها باستمرار لقضاء إجازته السنوية والاستمتاع بالدفء والأمن، كما سبق أن شارك في مناسبات عدة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ نسخة عام 2011.

وأوفى رونالدو بوعده الذي قطعه على نفسه عندما صرح بأنه سيزور دبي قريباً عقب تتويجه بجائزة «دبي غلوب سوكر» الشهر الماضي، وكتب «الدون» حينها على حسابه قائلاً: «دائماً ما تكون دبي جميلة ورائعة، بهندستها المعمارية الرائعة وشعبها الطيب. أنا فخور بالتعرف إليها مجدداً، عاماً بعد عام، في مثل هذا الحدث الأنيق والمرموق مع مثل هذا التأثير العالمي، يعد حفل جلوب سوكر دبي بالفعل أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم، والحصول على مثل هذه الجائزة القيّمة، لأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، هو حقاً حلم آخر تحقق. شكراً لك دبي! أتمنى أن أراك قريباً».

نجوم العالم

وشهدت دبي خلال الفترة القليلة الماضية توافد العديد من نجوم الرياضة العالمية بينهم عدد كبير من نجوم التنس الذين استعدوا لبطولة أستراليا المفتوحة في دبي، كما أقام 16 منتخباً ونادياً معسكرات في مناطق مختلفة في دانة الدنيا وضمت القائمة:

زينيت، وسبارتاك موسكو، وكراسنودار، ونادي رودينا، من روسيا، إلى جانب أندية: جوهور دار التعظيم الماليزي، وريجا إف سي اللاتيفي، ونادي جيلينيا السلوفاكي، ونادي بوتيف بلوفديف البلغاري، والمنتخب اللبناني الأولمبي لكرة القدم، والمنتخب الأردني. ويواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المنظمين لاستقطاب حضور الفرق والرياضيين العالميين للاستفادة من روعة الطقس وتميز المنشآت السياحية والرياضية والاستمتاع بجودة الحياة.

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