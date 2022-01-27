27 مليون يورو القيمة التسويقية لنجوم مواجهة الإمارات وسوريا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يتفوق المنتخب الوطني الأول على نظيره المنتخب السوري، تسويقياً وتاريخياً، قبل مواجهة المنتخبين على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة السابعة لتصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022. ويبلغ مجموع القيمة التسويقية لطرفي المباراة، حوالي 27 مليون يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، بواقع 15 مليون يورو للمنتخب الإماراتي، و12 مليون يورو للمنتخب السوري، وتاريخياً، يصل عدد المواجهات المباشرة بين المنتخبين إلى 13 مباراة في جميع المسابقات رسمية وودية، وفاز «الأبيض» في 6 مباريات، بينما حقق منتخب «نسور قاسيون»، الفوز في مباراتين، وخيم التعادل على 5 مباريات.

قيمة مالية

قدر موقع «ترانسفير ماركت»، القيمة التسويقية للاعبي «الأبيض»، 20 مليون يورو، لكنها تراجعت لتصل إلى حوالي 15 مليون يورو، بعد استبعاد فابيو دي ليما وشاهين عبد الرحمن وخلفان مبارك للإصابة، إذ تبلغ قيمة شاهين التسويقية 900 ألف يورو، وخلفان مليوناً ونصف المليون يورو، ودي ليما 3 ملايين يورو. وأجرى مؤخراً خلفان مبارك، جراحة في ألمانيا، بعد تشخيص إصابته في العضلة الضامة للساق اليمنى، وسيغيب على أثرها شهراً ونصف الشهر، بينما أجرى دي ليما، جراحة في البرازيل، بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أخيل، ويغيب عن الملاعب قرابة 8 شهور.

تسويق

ويعد كايو كانيدو لاعب العين، الأعلى قيمة تسويقية حالياً في صفوف «الأبيض»، إذ تبلغ قيمته مليوني يورو، ويليه عبد الله رمضان مليون يورو، ثم ماجد راشد 900 ألف، وكل من علي سالمين وعلي صالح محمد العطاس 750 ألف يورو، ومحمد جمعة «بيليه» وسبستيان تيغالي 700 ألف يورو. في المقابل، قدر موقع «ترانسفير ماركت»، القيمة التسويقية للمنتخب السوري «نسور قاسيون»، بـ 6.98 ملايين يورو، قبل عودة عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، وعمر خريبين مهاجم الوحدة الإماراتي، لقيادة الهجوم السوري، لترتفع قيمة المنتخب السوري التسويقية لقرابة 12 مليون يورو، إذ تبلغ قيمة السومة التسويقية 350 ألف يورو، وخريبين 4 ملايين يورو.

ويعد عمر خريبين، هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في صفوف المنتخب السوري، وبفارق كبير جداً عن باقي زملائه لاعبي المنتخب السوري، وهو محمود المواس، المحترف في الشرطة العراقي، وتبلغ قيمته التسويقية 700 ألف يورو.

رصد تاريخي

أما على صعيد الرصد التاريخي لمواجهات المنتخبين، فإن أول مواجهة بين المنتخبين ، كانت في عام 1979، عندما التقى المنتخبان في تصفيات كأس آسيا، وانتهى اللقاء0-0، بينما تمكن المنتخب الإماراتي من الفوز 2-1، في آخر مواجهة بين المنتخبين 30 نوفمبر الماضي، ضمن كأس العرب.

وطوال تاريخ المنتخبين، لم يسبق أن التقيا سوى ثلاث مرات فقط في تصفيات كأس العالم، والمرتان الأولى والثانية عام 2008، ووقتها تعادلا 1-1 ذهاباً، وفاز المنتخب السوري إياباً، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2010، والمرة الثالثة، كانت في الجولة الثانية للتصفيات الحالية سبتمبر الماضي، وتعادلا 1-1، على ملعب استاد الملك عبد الله الثاني بالأردن.

ويصل عدد المواجهات المباشرة بين سوريا والإمارات، إلى 13 مباراة في جميع المسابقات، رسمية وودية، فاز «الأبيض» في 6 مباريات، وحقق «نسور قاسيون»، الفوز في مباراتين، وخيم التعادل على 5 مباريات.

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