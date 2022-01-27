مارفيك: لقاء اليوم الأهم لنا في التصفيات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد مدرب منتخب الإمارات فان مارفيك، اكتمال جاهزية الأبيض لمواجهة سوريا مساء اليوم، لحساب الجولة السابعة لتصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022، والتي يستضيفها استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، معنويات اللاعبين عالية جداً قبل مواجهة سوريا، وكذلك عقليتهم إيجابية ومنفتحة لتحقيق الفوز، وهذا أمر جيد ويحفزهم لأداء المباراة بشكل طيب، ومثلما كنت أقول إن جميع مباريات تصفيات كأس العالم مهمة إلا أن مباراة الغد تعتبر الأهم بالنسبة لنا في التصفيات والفوز بها سيجعلنا في موقف قوي جداً للتأهل عبر المركز الثالث لمونديال 2022، ونحن على أتم الاستعداد لخوضها بهدف تحقيق الانتصار بالرغم من وجود عدد من الإصابات والغيابات لدينا.

وأقر مارفيك بتأثر الغيابات المتعددة في صفوف الأبيض وقال: قد نواجه صعوبات في تسجيل الأهداف نسبة لغياب اللاعبين المؤثرين على مستوى الهجوم ولكن لدينا الثقة في الموجودين بالمنتخب لتعويض غياب تلك العناصر وتسجيل الأهداف.

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