ياسر سالم: لاعبونا على قدر المسؤولية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني، أن مواجهة سوريا فرصة مثالية للاعبي المنتخب لتغيير الصورة الماضية التي ظهر بها المنتخب في كأس العرب فيفا 2021، نحو الأفضل، والقتال على حظوظهم الموجودة في التأهل لكأس العالم، ورهان كبير على عاملي الأرض والجمهور في لقاء نسور قاسيون، لا سيما وأن هناك دعماً كبيراً من قبل الجماهير للمنتخب في هذه الفترة، ونود استثماره بشكل إيجابي.

وأضاف ياسر سالم: تحضيرات الأبيض للمباراة تمضي وفقاً لما هو مخطط له من قبل مدرب المنتخب الهولندي فان مارفيك، وسط التزام عالٍ من قبل اللاعبين وروح معنوية عالية، والجميع متأهب لمواجهة سوريا واصفاً إياها بالقوية والمصيرية في مشوار التصفيات المونديالية.

ورأى مدير منتخب الإمارات، أن انضمام عناصر جديدة للمنتخب من الوجوه الشابة التي تم استدعاؤها مؤخراً يعتبر دافعاً إيجابياً لهذه العناصر لإثبات ذاتها وجدارتها في ارتداء شعار المنتخب، وتعويض الغيابات بتقديم الإضافة المرجوة في مباراتي سوريا وإيران، وأن الشباب الموجودين على قدر المسؤولية والطموح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز