رابطة المحترفين تنظم "منتدى تطوير الدوري الإماراتي"

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تنظيم "منتدى تطوير الدوري الإماراتي"، بمشاركة وحضور خبراء في كرة القدم، وممثلي الأندية المحترفة، وذلك يوم الأحد المقبل، من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 2:30 عصراً، في فندق ريكسوس بريميوم جي بي آر، دبي.

ويعد المنتدى المرتقب الأول من نوعه في مسيرة الاحتراف، من حيث المشاركة النوعية لنخبة من الخبراء العالميين، وبحضور المديرين الفنيين لأندية دوري المحترفين، والمختصين في المجال> ويشمل المنتدى المرتقب الجوانب التطويرية لكافة مسابقات المحترفين ودوري أدنوك للمحترفين، بهدف إحداث تطوير في مختلف الجوانب المرتبطة بكرة القدم ومسابقات المحترفين سواء على المستوى الفني أو التسويقي والتنافسي للجماهير وغيرها.

وحرصت الرابطة على الترتيب بشكل مختلف لحدث "منتدى تطوير الدوري الإماراتي"، من خلال دعوة أبرز الخبراء في المجالات الفنية والتطويرية، والمسابقات، وخبراء التسويق، من شركات عالمية لها باع وخبرات كبيرة في تطوير الدوريات الكبرى، والمشاركة في إثراء العديد من الأندية.

كما سيتم استعراض نماذج للتجارب الناجحة من واقع المناقشات التي سبقت المنتدى مع مختلف أطراف اللعبة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، بهدف الخروج بمقترحات تتعلق بكيفية وضع الأسس للتطوير السليم في مسيرة الدوري ومسابقات الأندية المحترفة.

ويتناول المنتدى أيضاً برامج تطوير الجماهير بالأندية، وتوسيع القاعدة الجماهيرية، فيما يعول محور التسويق على العناصر الاستراتيجية للتسويق بالأندية، وأسس نجاح الرعاية، واستقطاب الرعاة والمستثمرين، كما يتضمن المنتدى محاور نقاشية بناءة بمشاركة الحضور من ممثلي الأندية.

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